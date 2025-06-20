В РСА обновили справочник цен по ОСАГО

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Цены на автозапчасти в России в среднем выросли на 1,9%. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА) после выхода обновленного справочника, по которому рассчитываются выплаты на ремонт по ОСАГО. Предыдущая версия документа действовала с марта прошлого года.

Больше всего прибавили в цене запчасти для Citroen и Peugeot – на 13,8% и 12,9% соответственно. Незначительный рост зафиксирован у популярных марок вроде Nissan (+4,3%) и Hyundai (+3,9%). В то же время на детали к Ford и Volvo цены снизились на 3-3,5%. Особенно заметно подешевели запчасти к китайским моделям: у Geely – 8,5%, Chery – 4%, Omoda – 2,8%.

В РСА также отметили, что на рынке становится больше качественных неоригинальных деталей. Их можно использовать при ремонте по ОСАГО. По словам главы союза Евгения Уфимцева, рынок постепенно стабилизируется, хотя курс валют и логистика продолжают влиять на стоимость запчастей.

Напоминаем, оформить ОСАГО на год с выгодой до 5 500 рублей можно через «Автокод». Страховка придет на е-мейл и в тот же день добавится в базы РСА.

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