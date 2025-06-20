В РФ возобновили продажи седанов Kia Cerato российской сборки

В продаже появились Kia Cerato российского производства, выпущенные в 2025 году, сообщает "Авто.ру". При этом автомобили представлены в дореформенном кузове - в том самом, с которым Cerato прощался с отечественным рынком несколько лет назад.

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Согласно имеющимся ПТС автомобилей, они собраны в Калининграде. До ухода Kia из РФ Cerato выпускали на "Автоторе". Седан представлен в продаже с двумя силовыми агрегатами: 128-сильным 1.6 и МКП и мотором 2.0 литра мощностью 150 л.с. и "автоматом".

Цены Kia Cerato отечественной сборки варьируются от 2 879 000 и 3 099 000 рублей.

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