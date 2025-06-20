Серый импорт: подводные камни покупки б/у автомобиля

Российский авторынок столкнулся с уникальной ситуацией: пока новые автомобили становятся недоступными из-за ценовой политики, цены на подержанные премиальные бренды сравнялись со стоимостью новых китайских аналогов. Поэтому и наблюдается бум спроса на ввозные машины. Но эксперты предупреждают, что до 40% сделок рискованные, хотя бы потому, что проверить всю подноготную очень сложно. Как не нарваться на «кота в мешке» и почему проверенный продавец сейчас важнее, чем модель-мечта?

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Новые машины – это, конечно, хорошо. Но зачем переплачивать, если можно купить любимую иномарку «с историей»? Похоже, так рассуждают всё больше россиян: в конце весны импорт подержанных автомобилей вырос на 23%, подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат». Правда, с начала года ввоз таких машин всё равно немного сократился. Однако тренд очевиден: «свежий» автомобиль больше не must-have.

Цена без «накрутки за воздух»

Подержанные, к примеру, Mercedes или Toyota теряют минимум 10-20% стоимости сразу при выезде из автосалона. Лишь технически они остаются тем же автомобилем. Зачем же платить за запах нового салона, если можно взять 3-5-летний аналог и сэкономить бюджет на тот же отпуск? Тем более, когда есть возможность купить ввозную «бэушку», да ещё и по выгодному курсу доллара, рассуждает автомобильный журналист, автор телеграм-канала Perrgoncar Пётр Баканов.

«Появилась возможность взять желанную альтернативу, которую ждали долгое время. Не "китайца" – а "европейца", например, из Кореи. Недавно один мой знакомый так приобрёл Audi A3, хотел именно такую машину. Появился шанс – воспользовался. Основной плюс такой сделки – покупка автомобилей любимых брендов, несмотря на то, что они ушли с рынка. Ещё выгода – приемлемый выбор, бывают эксклюзивные предложения. Ну и цена, конечно, на ввозную иномарку в любом случае будет более выгодной», – рассказывает эксперт.

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Сложный выбор стал проще

Люди покупают подержанные автомобили, потому что нет явного преимущества в выборе новых. С ними в России сейчас морока: цены подскочили, льготные программы кредитования исчезли, а к китайским «ласточкам» отношение по-прежнему не однозначное. Кому-то они уже приглянулись, остальные же, несмотря на уровень качества и богатство опций, всё равно их недолюбливают. Зато ввезённые б/у – вот они, хоть на площадках, хоть под индивидуальный заказ. Выбрал, оплатил, и – поехал.

Ремонт? Не проблема

Раньше часто можно было слышать страшилки: «Иномарка с пробегом – это большая проблема с запчастями, ведь теперь их достать сложно». Однако спустя время рынок запчастей адаптировался: даже для «серых» автомобилей есть как оригинальные, так и вполне достойные аналоги. А СТО научились чинить «неофициалов» без переплат. Ирония в том, что нынешний выбор для многих видится более разумным: вместо переплат за «пластиковый шик» новичков они получают проверенные машины. Для них важнее не первым владельцем быть, а первым, кто не переплатил.

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Обратная сторона медали

Но не всё так радужно в мире «бэушек». Эксперты выделяют несколько серьёзных рисков. На практике, в серых схемах ввоза каждый третий автомобиль может иметь ограничения в регистрации. Не исключено, что всплывут проблемы со скрытыми дефектами. Поэтому, предупреждают в Российском союзе автостраховщиков, у владельцев 40% машин с пробегом могут возникнуть непредвиденные траты – до 100 тысяч рублей. Например, – на устранение не выявленных до сделки последствий аварии, износ «невидимых» узлов, таких как цепь ГРМ, подвеска, турбина. Не стоит обольщаться, что за рубежом автовладельцы бережно обращаются с машинами, рассказывает Баканов.

«Опыт показывает, что качество предложений ухудшилось в разы. У нас был печальный опыт с подбором Range Rover в той же Германии – волосы дыбом. Зачастую продавцы не предупреждают, что машина битая. Она может стоять на заднем дворе, поросшем травой, под огромным слоем пыли. Вообще, культура подбора во многих странах сильно отстаёт от российского уровня. Могут отказать в подключении диагностического оборудования, сказав, что машина дорогая – боимся. Импорт – не значит, что там всё хорошо. Наоборот, жди подвоха», – предупреждает специалист.

Чек-лист покупателя

Допускается и вероятность таможенных сюрпризов: НДС, утилизационный сбор и растаможка могут добавить 20% к цене. В числе юридических рисков специалисты отмечают возможность того, что машина может оказаться в залоге или с ограничениями. Бывают случаи продажи иномарок с «двойным» пробегом, с «перекрасами», с поддельными ПТС и договорами купли-продажи. Поэтому при сделке на ввозную б/у-машину всегда надо проявлять осторожность, в частности не лишним будет проверить VIN через три независимых источника.

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Квалификация важнее цены

Важно не нарваться на какой-нибудь "левак" с непроверенной историей. Проблема в том, что для ввозных «серых» иномарок практически недоступна история эксплуатации. Машину, которая всё время «жила» в России, можно проверить по какой-нибудь «автотеке», по «автокоду». Однако то, что было с автомобилем «от туда», проверить практически невозможно, отмечает автоподборщик Максим Пастушенко.

«Только и остаётся, что доверять человеку, который его подыскивает. Основная сложность заключается и в том, чтобы выбрать честного продавца, который не обманет, не смухлюет и так далее. Таких, к сожалению, очень мало. Поэтому я, честно, побоялся бы откуда-то везти машину, тем более подержанную. Хотя для народа такой вариант действительно привлекателен, выбирают ввоз не только из Кореи, но и даже из Китая», – говорит автомобильный эксперт.

Как не стать жертвой?

Поэтому доверять можно только тем подборщикам и компаниям, которые специализируются на ввозе автомобилей. В частности тем, у которых есть опыт, имя, кто не боится рассказать обо всех нюансах импорта машин с пробегом, советует основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин.

«С машинами везде химичат. Это, к сожалению, норма. Главное – выбирать надёжную компанию. Стоит обратить внимание на то, что бы офис был в той стране, откуда везутся машины, на наличие штатных специалистов. К слову, если это подержанная иномарка из Поднебесной, то могут быть нюансы: менталитет другой. Китайцы искренне будут считать, что это хорошая машина, а по факту окажется – нет. В Корее – то же самое. Многое зависит от квалификации подборщика. Нужно смотреть на реальные отзывы, опыт компании, которая работает в этой сфере», – подчёркивает специалист.

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Баланс между экономией и риском

Сегодня покупка импортной «бэушки» похожа на игру в рулетку. Шанс сэкономить соперничает с риском нарваться на проблемную машину. Тренд на автомобили с пробегом будет сохраняться, пока рынок новых не стабилизируется по ценам и ассортименту, убеждены эксперты. Главное правило для покупателя сейчас – не поддаваться эмоциям, проверять все документы и узлы машины. Для тех, кто хочет ввозную иномарку, но боится рисков, есть компромиссный вариант – официально сертифицированные автомобили с пробегом. Да, выбор пока небольшой, и цены выше, чем у «серых» импортёров. Зато – проверенная машина с гарантией и юридической чистотой.