В Китае сняли машину-карету против потопов

В Китае создали машину-карету с огромными колесами, чтобы ездить на ней во время потопов. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» в своем Telegram-канале.

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«Мужчина «апгрейднул» свою машину, приделав к ней огромные колеса — теперь может с легкостью передвигаться по дорогам во время штормов. Очень полезно, учитывая надвигающийся на Приморье циклон», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как автомобиль преодолевает большие лужи на дороге.

До этого россиянин за шесть лет своими руками воссоздал футуристический автомобиль из видеоигры Cyberpunk 2077.

По его словам, за основу автомобиля была взята Mazda RX-8. Собирал машину будущего россиянин во многом по гайдам — и делал это впервые в жизни. Кузов авто сделан из стеклопластика. Также у модели есть пневмоподвеска и раздвижные двери. Однако до завершения проекта пока далеко — салон автомобиля все еще пуст.

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