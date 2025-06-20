Белорусский автобус удивил новыми функциями и комфортом в салоне

Компания Avior показала модернизированный автобус Tourist на выставке «Уральский автосалон. Коммерческий и общественный пассажирский транспорт», проходящей 19–20 июня в Челябинске. Модель ориентирована на туристические и междугородние перевозки и теперь оснащена рядом улучшений как в технической части, так и в оснащении салона.

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Автобус среднего класса рассчитан на 29 пассажиров. В рестайлинговой версии появились мультифункциональный руль, круиз-контроль и новая медиасистема с ЖК-монитором. Установлен дизельный двигатель Yuchai YCS04180-50, работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач FastGear. Расход топлива заявлен на уровне 17 л на 100 км.

Габариты автобуса — 8470×2500×3050 мм, колесная база составляет 4750 мм, масса — до 9 тонн. В салоне установлены USB-зарядки для каждого пассажира, LED-подсветка, кондиционер и панорамные тонированные стекла. Также автобус предлагает доступ к интернету через встроенный маршрутизатор 3G/4G. Общий объём багажных отсеков составляет 3,3 кубометра.

В числе дополнительных опций — подогрев и электропривод зеркал, пневмосиденье водителя с обогревом, камера заднего вида, системы ABS, ESC и ASR, электродинамический замедлитель Telma и подогрев лобового стекла. Автобус также оборудован стальными декоративными колпаками.

Заявленный уровень локализации — 50%. Корпус изготовлен из стеклопластика белорусского производства, устойчивого к коррозии, что должно увеличить срок службы автобуса.

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