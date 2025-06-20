В РФ продают 10-летнею Toyota Corolla в идеале

В РФ начались продажи 10-летней Toyota Corolla в идеале: дешевле Chery Arrizo 8
В Москве в продаже появилась "капсула времени" Toyota Corolla 2014 года выпуска и с пробегом 5600 км - удалось выяснить "Российской газете" в рамках мониторинга классифайдов.
Автомобиль практически не использовался и хранился большую часть времени в гараже. У "Короллы" один владелец по ПТС, затем седан перешёл по наследству и выставлен на реализацию.
Продавец уверяет, что Toyota Corolla находится в идеальном косметическом и техническом состоянии, все технические жидкости заменены.
Под капотом установлен 122-сильный двигатель объёмом 1,6 литра, агрегатированный механической КП.
Судя по указанным первым буквам VIN, Toyota Corolla выпущена на турецком заводе в городе Сакарья.
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За "капсулу" планируют выручить 2,2 млн рублей. За примерно такой же по размерам седан Chery Arrizo 8 в России просят от 2,8 млн рублей (без акций), Geely Emgrand обойдётся в 2,18 млн рублей, Changan Eado Plus - от 2,33 млн рублей.