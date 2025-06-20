Эксперт назвала все «за» и «против» мытья двигателя летом

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова объяснила читателям Quto.ru все подвохи стандартной, на первый взгляд, ситуации. Специалист перечислила, когда мотор действительно нуждается в «холодном душе».

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Это необходимо после ремонта подтекания масла, чтобы отследить, исправлен ли дефект. Сильный перегрев двигателя тоже сигнал к мытью — грязь ухудшает теплоотвод. Перед продажей транспортного средства приведение его в лучший вид подразумевает наведение чистоты. Так автомобиль выглядят «дороже». Диагностику тоже лучше проводить на чистых поверхностях — так проблема обнаруживается быстрее.

Не стоит лезть с водой к двигателю, если нет уверенности в том, что электрические разъёмы защищены. Мойка под давлением может повредить жгуты и выдавить смазку из подшипников генератора. Кроме того, после этого многие автовладельцы жалуются на включение сигнала Check Engine. В том числе это может означать, что влажность добралась до датчиков.

Как сэкономить на ТО

Если автолюбителей ничто не страшит, то эксперт советует мыть мотор правильно. Для начала не стоит лить воду на горячий двигатель — он должен быть остывшим. Перед этим нужно закрыть воздушный фильтр и блок предохранителей. При мытье рекомендуется использовать ручной распылитель и мягкую кисть, а не мойку высокого давления. По окончании процедуры нужно продуть разъёмы сжатым воздухом и высушить всё пространство под капотом.