Эксперт назвала все «за» и «против» мытья двигателя летом
Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова объяснила читателям Quto.ru все подвохи стандартной, на первый взгляд, ситуации. Специалист перечислила, когда мотор действительно нуждается в «холодном душе».
Это необходимо после ремонта подтекания масла, чтобы отследить, исправлен ли дефект. Сильный перегрев двигателя тоже сигнал к мытью — грязь ухудшает теплоотвод. Перед продажей транспортного средства приведение его в лучший вид подразумевает наведение чистоты. Так автомобиль выглядят «дороже». Диагностику тоже лучше проводить на чистых поверхностях — так проблема обнаруживается быстрее.
Не стоит лезть с водой к двигателю, если нет уверенности в том, что электрические разъёмы защищены. Мойка под давлением может повредить жгуты и выдавить смазку из подшипников генератора. Кроме того, после этого многие автовладельцы жалуются на включение сигнала Check Engine. В том числе это может означать, что влажность добралась до датчиков.
Если автолюбителей ничто не страшит, то эксперт советует мыть мотор правильно. Для начала не стоит лить воду на горячий двигатель — он должен быть остывшим. Перед этим нужно закрыть воздушный фильтр и блок предохранителей. При мытье рекомендуется использовать ручной распылитель и мягкую кисть, а не мойку высокого давления. По окончании процедуры нужно продуть разъёмы сжатым воздухом и высушить всё пространство под капотом.