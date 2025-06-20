В РФ продают хэтчбек Nissan Tiida с просторным салоном за 1,6 млн рублей

В России продают хэтчбек Nissan Tiida с просторным салоном за 1,6 млн рублей

© За рулем

На российский рынок вновь начали поступать новые Nissan Tiida – хэтчбеки, которые когда-то официально продавались в нашей стране. Сейчас автомобили поставляются ограниченными партиями по альтернативным схемам.

Самый выгодный вариант предлагает компания из Иркутска – белоснежную Tiida можно приобрести за 1 555 000 рублей. В эту цену уже включены все расходы по доставке. Правда, комплектация у автомобиля довольно скромная: простая магнитола с монохромным экраном и руль с ограниченным набором функций.

Более дорогой вариант за 1 756 000 рублей готова привезти под заказ компания из Благовещенска. За дополнительную плату покупатель получает датчики давления в шинах, задние парктроники, ключ с дистанционным управлением, систему автоматического включения дальнего света и электроуправляемый люк.

Все поставляемые Tiida оснащены 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с., работающим в паре с вариатором. Переднеприводная компоновка и экономичный расход топлива (всего 6,1 литра на 100 км) делают эту модель привлекательным вариантом для городской эксплуатации.

Интересно, что даже в базовой версии Nissan Tiida оказывается дешевле, чем новая Lada Vesta в комплектации Comfort, не говоря уже о более дорогих модификациях отечественного седана.