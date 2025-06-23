В Выборге заметили «Москвич 8», который пока невозможно купить

На улицах Выборга заметили «Москвич 8», который все еще не появился в продаже. Автомобиль заметила редакция Quto.ru.

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«Совершенно случайно удалось снять российскую автомобильную новинку на одной из улиц Выборга. Припаркованный семиместный кроссовер «Москвич 8» имеет номера московского региона», — передает издание.

До этого сообщалось, что продажи кроссовера «Москвич 8» начнутся не раньше июля 2025 года.

«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой. В салоне установлена цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора. Под капотом находится бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. Коробка передач — семиступенчатая, роботизированная.

Ранее сообщалось, что «Москвич» расширит свой модельный ряд.