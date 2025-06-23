Под брендом Minsk начнут выпускать спортивные мотоциклы

Татарстан и Белоруссия совместно работают над спортивным мотоциклом Minsk

© За рулем

Белорусский «Мотовелозавод» и спортивно-технический клуб «Наиком экстрим» из Татарстана подписали соглашение о совместной разработке кроссового мотоцикла под брендом Minsk.

Сейчас под этой маркой выпускаются дорожные модели, но новый байк будет рассчитан на гоночные трассы. По словам директора «Наиком экстрим» и президента Федерации мотоспорта Татарстана Наиля Хуббатуллина, клуб выступает заказчиком проекта, при этом на спортсменов лягут и функции испытателей прототипов. Образцы будут обкатывать на находящейся в Набережных Челнах кроссовой трассе «Наиком Арена».

После завершения всех тестов и доработки конструкции новые мотоциклы пойдут в продажу. По словам Хуббатуллина, первый опытный образец будет готов к августу 2025 года.

Также он отметил, что помимо проекта кроссового мотоцикла, партнеры рассматривают и разработку еще одной модели – эндуро. То есть мотоцикла, предназначенного для езды по пересеченной местности, но при этом допущенного на дороги общего пользования. Символическим подтверждением сотрудничества белорусского «Мотовелозавода» и татарстанского СТК «Наиком экстрим» может стать международная гонка по мотокроссу, планирующаяся на 2026 год, сообщил Наиль Хуббатуллин.