Mansory представил суперстильный кабриолет Mercedes-Benz G-Class

Немецкое тюнинг-ателье Mansory совместно с известным поп-художником Алеком Монополи создало уникальную серию кабриолетов Mercedes G-Class. Всего будет выпущено десять экземпляров, каждый из которых станет настоящим произведением искусства благодаря авторскому дизайну с мотивами культовой игры «Монополия».

© За рулем

За основу взят кабриолет Mansory Sperenza на базе Mercedes G-Class с укороченной колесной базой. Отсутствие третьего бокового окна и оригинальное решение с задними дверями создают гармоничный переход к тканевой крыше, которая доступна в нескольких цветовых вариантах. Несмотря на отсутствие жесткого верха, автомобиль получил дополнительные усиления кузова, что делает его пригодным для использования в любое время года.

Художественное оформление превращает этот внедорожник в настоящий арт-объект. Боковые панели, крышка запасного колеса и элементы интерьера украшены фирменными мотивами «Монополии», а разноцветные вентиляционные решетки добавляют ярких акцентов. Под этим уникальным оформлением скрывается классический Mansory с элементами из кованого углеволокна, 24-дюймовыми дисками и роскошным кожаным салоном.

Технические характеристики не уступают экстерьеру. Модернизированный 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбинами выдает впечатляющие 820 л.с. и 1150 Нм крутящего момента. Это позволяет арт-кару разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды, несмотря на солидную массу. Остается загадкой, сколько стоит этот шедевр автомобильного искусства, но очевидно, что приобрести его смогут лишь очень небедные коллекционеры.