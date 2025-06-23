Автоэксперт Корнев объяснил, как правильно охладить машину в жару
Руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев рассказал "Российской газете" об опасностях эксплуатации автомобиля в жару, а также поделился советами, как правильно охладить машину, если вы все-таки столкнулись с перегревом.
"Летом, чтобы по минимуму сталкиваться с проблемой перегрева машины, советую завести простую привычку - при парковке "отворачивать" автомобиль от солнца и при первой возможности ставить его в тень. Не забывайте про полезные аксессуары - к примеру, светоотражающий экран на лобовое стекло. Следует поискать его под свою модель, так как универсальные шторки могут не подойти. Покидая автомобиль, можно положить белую ткань на торпедо и на кресла, чтобы они меньше грелись. А во время стоянки немного приспустить стекла дверей для естественного проветривания. Но будьте внимательны, чтобы не привлечь лишнего интереса со стороны злоумышленников. По той же причине не стоит в жару оставлять приоткрытым люк, да и последствия внезапного дождя могут быть гораздо хуже. Кроме этого, покидая салон в жару, лучше убрать из него все предметы, которые могут испортиться от высокой температуры, сработать как линза (очки или бутылка с водой) или загореться (тот же аккумулятор телефона). Всегда следите за состоянием климатической системы, тем более готовясь к летнему сезону. Чинить ее с наступлением жары будет дороже и дольше. Также помните о том, что грязная машина сильнее притягивает солнечные лучи, поэтому регулярное посещение автомойки в данном случае может снизить риски перегрева автомобиля. Если же все-таки так случилось, что ваш автомобиль перегрелся, не спешите садиться за руль, а сперва правильно охладите машину. Что точно не следует делать при охлаждении автомобиля? Не направляйте холодный воздух на лобовое стекло: из-за резкого перепада температур оно может лопнуть. Трюки с открытыми на ходу дверями оставьте каскадерам, то же касается багажника. Как же правильно охладить автомобиль в жару? Если кондиционер неисправен или его нет, перед посадкой в автомобиль откройте все двери на несколько минут, чтобы раскаленный воздух быстрее вышел из машины. Или опустите одно стекло, а затем несколько раз динамично поработайте дверью словно мехами с противоположной стороны. Протрите нагревшийся руль мокрой тряпкой, затем положите ее на несколько минут на торпедо или подлокотник во время стоянки, чтобы испаряющаяся влага помогла сбить духоту. Заодно можете щедро набрызгать на лобовое омывайкой: она достаточно теплая, чтобы ничего не случилось со стеклом, но все равно остудит его. Во время последующей езды держите приоткрытыми стекла по обе стороны автомобиля и люк для сквозняка. А на будущее приобретите себе портативный ручной вентилятор на батарейках: салон он не остудит, зато с ним будет комфортнее. В автомобиле с кондиционером перед началом поездки закройте все окна и выключите рециркуляцию, чтобы воздух быстрее охладился. Направьте воздушный поток сначала в пол, затем выставьте автоматический режим, чтобы система сама выбрала лучший алгоритм работы. Время охлаждения - не менее 5 минут", - отметил специалист.