Как правильно охладить машину в жару

Руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев рассказал "Российской газете" об опасностях эксплуатации автомобиля в жару, а также поделился советами, как правильно охладить машину, если вы все-таки столкнулись с перегревом.

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