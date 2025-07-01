Названы недостатки кроссовера Mazda CX-5 второго поколения

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках кроссовера Mazda CX-5 второго поколения.

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«Толщина лакокрасочного покрытия – не самая сильная сторона Мазды. При покупке Mazda CX-5 стоит обтянуть капот, бампер и передние крылья защитной пленкой», — сказал Виноградов.

Двухлитровый двигатель получился надежным. Разве что приводной ремень и ролики не отличаются большим ресурсом из-за системы старт-стоп. Эргономика рабочего места Mazda CX-5 отличная, но материалы отделки быстро изнашиваются, отметил эксперт.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

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