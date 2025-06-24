Faraday Future представила операционную систему FF AI 2.0

Faraday Future, амбициозный американский стартап в сфере умной электромобильности, не складывает руки и упорно продолжает развиваться, несмотря на экзистенциальные трудности. Компания официально анонсировала новую версию своей интеллектуальной операционной системы — FF AI 2.0. Она станет доступна для флагманского электрокара FF 91 2.0 Futurist Alliance в рамках обновления «по воздуху», а в перспективе ляжет в основу интерфейсов всех будущих моделей бренда, включая бюджетную линейку FX.

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Новый интерфейс человек-машина обещает революционное взаимодействие водителя с автомобилем, объединив целый комплекс нейросетевых технологий. В том числе — большую языковую модель от OpenAI, многозадачные интеллектуальные агенты, способность к осмысленному диалогу и поддержку более 50 языков.

Говори — авто поймёт

Одним из главных достижений FF AI 2.0 стала способность понимать естественный язык, а не просто отдельные команды. К примеру, если пользователь произносит фразу: «жарковато, но не хочу включать кондиционер», — система интерпретирует это как дискомфорт, но без желания включить климат-контроль, и предложит открыть окна или приоткрыть шторку на панорамной крыше. Это — не шаблонная голосовая команда, а осмысленный диалог, построенный на контекстной памяти и интуитивной логике.

Кроме OpenAI, архитектура FF AI 2.0 включает:

Agent AI — модель, наделённая естественным голосовым взаимодействием;

AI Web Search Agent — встроенный модуль онлайн-поиска, способный в реальном времени находить актуальные ответы (например, по пробкам, погоде или ближайшим мероприятиям);

RAG-Agent — умный справочник, основанный на обучении по документации FF, который моментально подскажет, как активировать функцию или разобраться в настройках;

Алгоритм арбитража ИИ — распределяющий задачи между агентами для наиболее эффективной и своевременной реакции на запросы пользователя.

FF AI 2.0 поддерживает одновременное использование нескольких языков в диалоге, включая китайский, английский, русский, арабский, хинди и другие. Система не просто «слышит» команды, а понимает их суть, и может выполнять комплексные действия по одной фразе: например, «включи музыку, открой окно и построй маршрут до ближайшей кофейни».

В диалогах FF AI 2.0 запоминает предыдущие реплики, что делает разговоры более «человечными», а ответы — контекстуально точными. Управление осуществляется голосом с минимальной задержкой, а система сама определяет, когда пользователь завершил фразу, без необходимости каждый раз подтверждать действия.

Активировать систему можно командой «Hey Faraday» — и далее просто разговаривать с автомобилем, как с персональным помощником.