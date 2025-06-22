Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к путешествию

Многие россияне сегодня предпочитают отправляться к месту отдыха на машине: поездка на личном транспорте более комфортна, да и маршрут можно выбирать по своему вкусу. Но к автопутешествию следует хорошо подготовиться. Чек-лист проверки автомобиля перед дальней дорогой представил Telegram-канал "Объясняем.РФ".

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Прежде всего обратите внимание на тормоза. Они должны работать четко и беззвучно, а рулевое управление - без стуков и люфта.

"По возможности проведите диагностику в надежном автосервисе: там проверят стойки, шаровые опоры, сайлентблоки", - отмечается в сообщении.

Далее следует убедиться, что фары, поворотники, стоп-сигналы и габаритные огни исправны.

Кроме того, необходимо проверить уровни тормозной, охлаждающей и омывающей жидкостей. Выбирать стоит только те, что рекомендует производитель вашего автомобиля.

Регулярно следите за давлением в шинах. Его можно проверить с помощью манометра или на автозаправке, где есть компрессор.

Убедитесь, что запасное колесо не имеет дефектов, а домкрат и баллонный ключ - в исправном состоянии.

В случае, если вам предстоит путь по грунтовке или бездорожью, установите защиту картера (корпуса двигателя) и коробки передач. Это поможет уберечь мотор от повреждения камнями и от поломок при езде по кочкам.

С собой в дорогу возьмите комплект запасных ламп, гаечные ключи, отвертки, пассатижи и изоленту, чтобы при необходимости выполнить простой ремонт. Незаменима при ремонте и осмотре автомобиля ночью переносная фара - выбирайте светодиодную, так как она более яркая и ударостойкая, а также эффективнее расходует заряд аккумулятора. И не забывайте про надежный буксировочный трос: в случае поломки это вещь первой необходимости.

Особенное внимание обратите на аптечку: она должна быть укомплектована согласно актуальному приказу Минздрава России. Обязательно проверьте срок годности всех препаратов, обновите их, если нужно.

Ранее "Объясняем.РФ" привел список вещей, которые необходимо взять с собой в автопутешествие.