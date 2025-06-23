На продажу выставили редкий вариант Toyota Mega Cruiser с очень высокой крышей

Когда на продажу выставляют Toyota Mega Cruiser, я всегда обращаю на это внимание, потому что он действительно чертовски крут. Этот конкретный экземпляр, который сейчас продаётся на платформе Bring a Trailer, особенно интересен тем, что это заводская версия с высокой крышей и лобовым стеклом размером с экран IMAX, только ещё более плоским.

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За шесть лет производства Toyota выпустила менее 150 гражданских Mega Cruiser с высокой крышей. Прежде чем попасть в Нью-Гэмпшир, где он сейчас находится, этот экземпляр использовался в Кении как сафари-автомобиль.

У этой машины под капотом четырёхцилиндровый турбодизель объёмом 4,1 литра, который работает совместно с четырёхступенчатым автоматом и, конечно же, полным приводом. Дифференциалов блокировки три — и это максимум, который можно получить на такой машине.

Портальные мосты и 37-дюймовые шины обеспечивают ей клиренс более примерно 420 мм. Даже при относительно скромных 153 лошадиных силах и 382 Нм крутящего момента эта штука способна забираться куда угодно.

Когда смотришь внутрь, сразу становится понятно, почему Mega Cruiser использовался для наблюдения за дикой природой. Внутри десять посадочных мест, при этом можно стоять в полный рост. Я прямо представляю, как везу группу людей, наблюдающих за львами через верхние окна, или как ставлю ногу на встроенную подножку заднего бампера, чтобы забраться на крышу и указать на стадо антилоп.

Как и у любого 30-летнего автомобиля, у него есть следы эксплуатации. Салон в пятнах, потолочная обивка в плохом состоянии — но всё это лишь добавляет харизму. На одометре около 104 000 км, плюс неизвестно сколько моточасов на холостом ходу. Но это неважно, ведь эти дизели 15B-FT могут проехать миллион миль даже на дождевой воде из джунглей, если потребуется.

Аукцион завершится в понедельник. На момент публикации максимальная ставка немного превышала $30 000, но сумма может легко удвоиться перед окончанием торгов.