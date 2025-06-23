Багажник кроссовера Lada Azimut огромный, но станет еще больше

Прошлая неделя ознаменовалась премьерой первого кроссовера Lada - Azimut. Он получил новое прочтение фирменного дизайна, технологичный интерьер, богатый опционал и просторный багажник, оценку которому дал главный редактор "За рулём" Максим Кадаков.

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Пятая дверь получила электропривод. Само отделение напоминает вестовское: с ровными стенками, двумя органайзерами под крышками, ниша под канистру для омывающей жидкости.

Объём багажника "Азимута" и так большой - 508 литров, но, как пишет Кадаков, в дальнейшем цифра будет больше за счёт оптимизации пространства.

Lada Azimut - кроссовер находящийся на стыке классов B и C. Длина автомобиля равна 4416 мм, размер колёсной базы составляет 2675 мм (+40 мм к параметру Lada Vesta). Таким образом, Azimut крупнее Solaris HC (Hyundai Creta), но немногим компактнее Haval Jolion.

Линейка силовых агрегатов представлена моторами АвтоВАЗа объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. Первый сочетается с 6-ступенчатой МКП, для второго заявлен вариатор. В перспективе появится турбомотор мощностью около 150 л.с. в паре с гидротрансформаторным "автоматом". Вне зависимости от двигателя привод у Lada Azimut только передний.

Ранее "РГ" рассказывала об уникальной опции Lada Azimut, которой нет ни одной серийной модели в мире.