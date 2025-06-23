Чем грозит покупка понравившегося подержанного автомобиля без проверки

Приобретение подержанного автомобиля не должно быть связано с иллюзиями о его идеальном состоянии. Подбирая пятилетний или даже десятилетний седан или кроссовер, каждый уважающий себя покупатель должен отдавать себе отчет, что машина с пробегом - это некоторого рода лотерея. Важно уметь различать косметические дефекты от критических.

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Покрашенное крыло, повреждённый бампер или изношенный салон не являются причиной для отказа от покупки. Если автомобиль имеет проблемы с геометрией кузова, неисправную электропроводку, двигатель, работающий с перебоями, или юридические ограничения, то это повод задуматься о рациональности подобного варианта.

Автоподборщик Игорь Шагапов в беседе с порталом "Автовзгляд" подчеркнул распространенность феномена необоснованного оптимизма среди потенциальных покупателей автомобилей. Часто клиенты, полагаясь на интуицию или поверхностные знания, не придают должного значения техническому состоянию машины. Впоследствии оказывается, что приобретенный экземпляр представляет собой скорее "автохлам". Несмотря на блестящую внешнюю отделку и чистоту салона, такие автомобили, как правило, непригодны для эксплуатации.

Если на навесных деталях есть ржавчина или повреждено крыло, это не так страшно, подчеркивает эксперт. Такие элементы можно отремонтировать, в том числе и самостоятельно, чтобы сэкономить средства.

Другое дело - стук, сизый дым, подтёки масла, запах гари. Это не просто уставший мотор, а уже отработавший свой срок силовой агрегат, приобретать который вовсе не стоит.

Эксперт настоятельно рекомендовал всем тем, кто делает ставку на простоту конструкции и экономичность, останавливать свой выбор на механической КПП, поскольку ее обслуживание и ремонт не встанут в копеечку, в отличие от автоматической трансмиссии, которая может попросту разорить покупателя. Минимальный ремонт такой коробки может обойтись не меньше 150 тысяч рублей.

Тем не менее, по мнению Шагапова, наиболее значимой проблемой при приобретении является состояние электропроводки. Поломки, такие как отказ стеклоподъёмников, мигание индикатора неисправности двигателя, могут указывать на наличие серьёзных проблем в электронных блоках машины.

В некоторых случаях владельцы автомобилей не придают должного значения данным симптомам, утверждая, что проблема заключается лишь в некоторых датчиках. Однако тщательный осмотр может выявить скрытые дефекты проводки, которые не только создают дискомфорт во время эксплуатации, но и могут представлять угрозу безопасности.

Такие проблемы, как сложности с запуском двигателя, самопроизвольное запирание дверей, сбои в работе климат-контроля и ложные срабатывания парктроников, требуют проведения комплексной диагностики и ремонта электрической системы автомобиля.

В то же время состояние салона можно простить. Засаленные кресла, прокуренный потолок и грязные коврики не являются преградой, поскольку хорошая химия, тряпки и пылесос помогут все исправить. Но если интерьер в плачевном состоянии, сиденья порваны, пластик держится на изоленте, а панель поцарапана, то машина явно пережила непростые времена и стоит обойти ее стороной.

Подводя итоги вышесказанного, эксперт заявил, что при поиске машины не стоит зацикливаться на небольших дефектах из ее биографии, однако при наличии серьезных юридических или технических сложностей лучше отказаться от ее покупки. А в случае сомнений в своих навыках и знаниях Шагапов посоветовал неопытным водителям обращаться к автоподборщикам, чтобы минимизировать свои риски.

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