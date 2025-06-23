Названы самые опасные неисправности автомобиля

Утечка топлива — одна из самых опасных неисправностей автомобиля, поскольку может спровоцировать возгорание прямо на ходу. Об этом в интервью РИАМО сообщил руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев. Он посоветовал регулярно проверять топливный бак, шланги и трубки на наличие рыжих пятен ржавчины и потеков.

До этого Чекмарев говорил, что одной из наиболее серьезных неисправностей авто является частичная или полная потеря эффективности тормозной системы. Его слова цитирует газета «Известия».

Также эксперт посоветовал обращать внимание на состояние аккумулятора и генератора, поскольку они могут выйти из строя в самый неподходящий момент — ночью, вдали от дома или в непогоду. О том, что автолюбитель вот-вот столкнется с проблемой, предупреждает загоревшаяся иконка аккумулятора на приборной панели, медленная работа стеклоподъемников, тусклый свет фар, объяснил он.

«Помните — профилактика всегда обходится дешевле, чем экстренный ремонт после внезапной поломки», — подчеркнул Чекмарев.

Как предупреждал автоэксперт Максим Ракитин, металлический лязг из-под капота, как правило, говорит о серьезной проблеме в моторе. В связи с этим продолжать поездку не стоит.

Среди других признаков — потеря мощности, тяги и нестабильный холостой ход. Кроме того, о неисправности двигателя могут говорить странные запахи — например, сгоревшего масла или бензина.

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