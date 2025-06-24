В РФ продают новые кроссоверы Kia Sorento от 5 999 900 рублей

Как выяснила "Российская газета", дилеры привезли в Россию партию новых Kia Sorento. Стоимость модели начинается от 5 999 900 рублей. Именно такую сумму просят за автомобиль в Екатеринбурге.

В этом же городе есть машины и за 6 299 900 рублей. При этом под капотом у кроссоверов двигатель 2,5 литра, который выдает 179 л.с. Коробка - автомат, а привод - полный.

Список оснащения самого дорогого экземпляра довольно обширен. Так, есть вентиляция сидений водителя и пассажира, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров, кожаный руль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для телефона, кожаный руль, различные системы безопасности и многое другое.

Также машины в наличии есть в Набережных Челнах (5 499 000 рублей).

Остальные дилеры готовы привезти новинку под заказ, что, конечно, занчительно дешевле. Например, компания из Владивостока просит за такой автомобиль 3 940 027 рублей.

Премьера рестайлингового Kia Sorento состоялась в июле 2023 года. Кроссовер обзавелся пересмотренной передней частью, иной "кормой" и салоном на современный лад - с единой консолью приборки и мультимедиа, без рычага трансмиссии. В отличие от собрата Hyundai Santa Fe "Соренто" сохранил в гамме турбодизель.

Ранее "РГ" сообщала, что Kia Cerato 2015 года без пробега и в идеале продают в РФ по цене Lada Vesta.