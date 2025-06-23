Kia Cerato 2015 года без пробега продают в РФ по цене Lada Vesta

"Российской газете" удалось обнаружить в продаже в Москве седан Kia Cerato 2015 года выпуска. Несмотря на десятилетний возраст у него почти нет пробега.

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По словам владельца, серебристый седан был куплен в сентябре 2015 года, после чего на авто "немного покатались" и Cerato отправился на хранение в гараж. Успели наездить почти 2,4 тысячи км.

Седан представлен в предмаксимальной комплектации Luxe, оснащён 130-сильным двигателем объёмом 1,6 литра и МКП. Судя по VIN-коду Kia Cerato выпущен в России.

Цена - 1 880 000 рублей. Практически за аналогичную сумму можно купить седан Lada Vesta в предтоповой версии Enjoy "24 со 122-сильным мотором 1,8 литра и МКП в паре - 1 796 000 рублей.

Дороже - в 1 961 000 рублей - обойдётся максимальная модификация Techno "24.