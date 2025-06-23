С игровой приставкой: тест-драйв кроссовера Omoda C7

У автомобильной марки Omoda появилась новая модель C7. Этот кроссовер стал флагманом молодого бренда. Новичок не только больше в размерах уже снискавшего популярность паркетника C5, но и выглядит солиднее. Он подойдет людям постарше, с семьей и детьми, но есть нюансы. Подробнее о них — в материале «Газеты.Ru».

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Глядя издалека на новый C7, можно спутать его с кроссовером Lexus RX: тот же плавный силуэт, узкие заостренные фары и безрамочная решетка радиатора. Оригинального в облике китайской машины тоже достаточно. Самобытно выглядят узоры из светодиодов в углах переднего бампера, которые загораются при открывании и закрывании дверей.

Правда, доступно такое украшение только в максимальном исполнении. Внушительно смотрится воздухозаборник, а в фонарях горят яркие светодиодные молнии. Машины для России представлены в пяти оттенках: «Искрящийся белый», «Пудровый серый», «Мятное облако» (зеленый), «Лунная пыль» (матовый серый) и «Черная жемчужина» (черный).

В основе Omoda C7 лежит платформа T1X. Новая модель имеет солидные габаритные размеры (4660×1875×1670 мм), а вот клиренс совсем, как у легковушки — всего 176 мм в случае переднеприводной машины и 175 мм для полноприводных версий. Зато «семерка» на 221 мм длиннее, 42 мм шире и 85 мм выше младшего кроссовера Omoda C5.

Спереди у C7 стойки типа MacPherson, сзади — многорычажка.

Кузов для России оцинковали, включая крышу и багажную дверь, а в списке оснащения есть «зимний пакет» с подогревом руля, лобового стекла, передних сидений и форсунок омывателя. И все это доступно, начиная с базовой версии.

Попадая в салон, понимаешь, что он выглядит богаче, чем у многих китайских конкурентов: материалы отделки мягкие и качественные.

Верх передней панели выполнен из материала, напоминающего замшу.

Сиденья и руль отделаны кожей. Найти удобное положение на водительском кресле можно легко, благодаря его сервоприводам. За баранкой прячется непривычно маленькая цифровая приборная панель, поэтому поначалу придется щуриться, когда ищешь нужную информацию. Для человека впервые попавшего в салон сюрпризом будут ручки открывания дверей — они находятся с торца подлокотника, так что придется разгадать этот ребус.

Управление практически всеми функциями автомобиля зашито в 16-дюймовый планшет, даже регулировка зеркал и подогрев сидений.

Физические кнопки тоже есть, но их немного и все они сосредоточены на центральной консоли: выбор режимов движения, включение кондиционера, аварийка, подогрев стекол. В перспективе появятся машины со сдвижным, в сторону пассажира, экраном.

В мультимедийной системе предустановлен навигатор «Яндекса» и VK-сервисы. Поддерживаются беспроводные соединения Apple CarPlay и Android Auto.

Зачем-то даже есть 16-битные игры, которые запускаются при подключении джойстика или смартфона.

Правда, доступны они только когда автомобиль припаркован — в Omoda считают, что водитель может увлечься прохождением уровней и попасть в ДТП. Самой богатой версии полагается проекционный дисплей.

У задних пассажиров набор опций намного скромнее: на центральной консоли лишь кнопки включения подогрева сидений, USB-разъемы, да пара воздуховодов. Сам диван отформован для двоих, предусмотрены подголовники и подлокотник с подстаканниками.

Багажник по сравнению с С5 вместительнее — 639 против 378 литров, зато выступающие колесные арки сужают его проем. При сложенных сиденьях получается ровный пол. Запасное колесо находится в специальной нише.

Бренд Omoda не балует россиян разнообразием силовых агрегатов и трансмиссий для своих моделей. С кроссовером C7 та же история — в наличии безальтернативный двигатель 1.6 (150 л.с.) с индексом SQRF4J16. Он работает вместе с семиступенчатым «роботом» Getrag и полным приводом. При езде по городу этой связки вполне достаточно:

Слегка нажмешь на газ — и автомобиль бодро стартует и хорошо держится в потоке.

Однако светофорные старты не стихия такой «семерки». Если увлечься, расход бензина далеко выходит за паспортные 10,6 литра на 100 км. Все же под капот просится более мощный двигатель. Тогда не надо будет выкручивать его «в звон», и разгон будет быстрее и плавнее.

Тем не менее автомобиль отлично держит дорогу, хорошо рулится как на прямых участках дороги, так и на извилистых улочках города.

Нет претензий и к тормозам.

Хотя лежачих полицейских машина не любит, напоминая об этом водителю жесткими толчками и ударами подвески. Еще одно замечание — не идеально работает нефиксируемый рычажок управления поворотниками. Можно повернуть и еще долго не знать, что он включен.

Продажи Omoda С7 в России уже начались. В базовой версии кроссовер оснащен 18-дюймовыми дисками, электрорегулировкой зеркал и комплексом электронных помощников, включая ассистентов при спуске и подъеме. Есть камера заднего вида и парктроники. Цены без скидок начинаются от 3,4 млн рублей.

Максимально оснащенная машина за 4 млн рублей получила панорамный люк, 19-дюймовые диски, центральную подушку безопасности, передние сиденья с вентиляцией, адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон.

Omoda C7 — новый кроссовер на российском рынке, его свежая внешность выгодно отличается от конкурентов. С учетом многообразия опций и вместительного салона, получился неплохой семейный автомобиль, хотя нынешние цены оставляют желать лучшего.