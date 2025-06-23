Десятки кроссоверов "Москвич 5" встали на учет до начала официальных продаж

В России зарегистрировано уже 39 кроссоверов "Москвич 5", которые пока официально не доступны для продажи в нашей стране. Об этом сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили" со ссылкой на данные агентства "Автостат Инфо".

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Ранее сообщалось, что завод "Москвич" произвёл несколько сотен таких автомобилей. Все они были переданы в корпоративный парк, где инженеры и испытатели будут проводить тесты в реальных условиях. Решение о запуске модели в серийное производство будет принято по результатам испытаний.

В качестве основы для создания российской версии кроссовера был выбран JAC Sehol X6. В Китае автомобиль предлагается с турбированным двигателем объёмом 1,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил, трудящимся в паре с вариативной КПП. Привод исключительно передний.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи нового "Москвич 8" начнутся в августе.