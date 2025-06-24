Что думают о запрете сервисов аренды электросамокатов жители столицы

Как показал опрос среди жителей столицы, 42 процента москвичей поддерживают запрет сервисов аренды электросамокатов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Из данных опроса также следует, что 37 процентов респондентов выступили против. Каждый пятый (20 процентов) воздержался от ответа. Результаты исследования сервиса SuperJob есть в распоряжении радиостанции.
При этом в Санкт-Петербурге против средств индивидуальной мобильности высказались еще больше опрошенных — 49 процентов. Они высказали мнение, что такой транспорт часто создает аварийные ситуации. Каждый третий (35 процентов) предложил ввести строгие правила и повысить штрафы. Лишь 16 процентов опрошенных назвали данный способ передвижения удобным и полезным.
Уточняется, что в опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что в Москве еще на 58 участках дорог станет доступен динамический тариф на парковку. Стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьироваться в зависимости от уровня загрузки.