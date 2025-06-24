Что думают о запрете сервисов аренды электросамокатов жители столицы

Как показал опрос среди жителей столицы, 42 процента москвичей поддерживают запрет сервисов аренды электросамокатов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Из данных опроса также следует, что 37 процентов респондентов выступили против. Каждый пятый (20 процентов) воздержался от ответа. Результаты исследования сервиса SuperJob есть в распоряжении радиостанции.

При этом в Санкт-Петербурге против средств индивидуальной мобильности высказались еще больше опрошенных — 49 процентов. Они высказали мнение, что такой транспорт часто создает аварийные ситуации. Каждый третий (35 процентов) предложил ввести строгие правила и повысить штрафы. Лишь 16 процентов опрошенных назвали данный способ передвижения удобным и полезным.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Москве еще на 58 участках дорог станет доступен динамический тариф на парковку. Стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьироваться в зависимости от уровня загрузки.