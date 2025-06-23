В России стали чаще заказывать диагностику подержанных машин

В России падают продажи новых машин, но растут в сегменте подержанных. А вместе с этим увеличивается спрос на профессиональную автодиагностику и сопутствующие услуги сопровождения сделок, свидетельствуют данные «Авито Услуг».

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По информации сервиса, наиболее востребованными по итогам мая оказались услуги «Диагностика машины перед покупкой», «Подбор автомобиля» и «Помощь в оформлении сделки». Причём в первых двух направлениях спрос в годовом выражении на 18%.

Вместе с эти растёт и рынок предложений. Объём услуг по оценке автомобиля за год увеличился на 94%.Такая динамика может свидетельствовать как об усилении конкуренции среди специалистов, так и о более системном подходе со стороны покупателей, говорят эксперты. При этом средняя стоимость услуги за месяц (с апреля по май 2025 года) снизилась на 4%.

«Мы наблюдаем устойчивый интерес к проверке истории наиболее популярных автомобилей с пробегом перед покупкой, что подтверждает рост осознанности и осведомлённости покупателей, а также стремление к прозрачности сделок и их безопасности. Отчёты позволяют получить комплексную картину о прошлом транспортных средств: от информации о местах проведения технического обслуживания до фактов использования в качестве такси или участия в зарубежных аукционах», — рассказал управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин.

По его словам, в минувшем мае чаще всего заказывали отчёты с историей автомобилей Hyundai Solaris, Kia Rio, LADA Granta, Ford Focus и Volkswagen Polo, на чью долю пришлось 12% от всех заказанных отчётов.