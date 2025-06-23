KGM Rexton выходит в России и обещает проходимость с выгодной ценой
На российском рынке стартовали продажи внедорожника KGM Rexton, ранее известного под брендом SsangYong. После смены названия автомобиль практически не изменился, хотя небольшие обновления всё же присутствуют.
Салон автомобиля оформлен просто и функционально. Центральный экран диагональю 12,3 дюйма не предлагает расширенных мультимедийных возможностей: графика минималистичная, отклик на касания средний. При этом основное управление удобно вынесено на физические кнопки.
Второй ряд сидений отличается просторной компоновкой — места достаточно как для головы, так и для ног. Три пассажира могут разместиться без тесноты, если не обладают крупным телосложением. Для двоих предусмотрен широкий подлокотник с подстаканниками, вентиляцией и разъемами для зарядки. Спинка заднего дивана регулируется по углу наклона, что повышает комфорт.
Автомобиль оснащён 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л.с. и крутящим моментом 350 Н·м. В паре с ним работает 6-ступенчатый автомат производства Aisin. В стандартном режиме крутящий момент передается на задние колеса, полный привод подключается при необходимости (Part-Time 4WD). Внедорожный арсенал дополняет раздаточная коробка с понижающей передачей.
Передняя подвеска — независимая, задняя — неразрезной мост на пружинах. Такая конструкция идеально подходит для бездорожья, но на асфальте автомобиль требует внимательного управления, особенно на высокой скорости и в поворотах. При этом на прямых участках трассы внедорожник ведёт себя стабильно и уверенно.
Настоящий потенциал Rexton раскрывается вне асфальта. Рамная конструкция, высокий клиренс, подключаемый полный привод с понижайкой и электронные помощники, имитирующие блокировку дифференциалов, позволяют автомобилю справляться с серьёзными внедорожными испытаниями. Он уверенно преодолевает подъемы, спуски, грязь и сложные участки с камнями. Даже на пересеченной местности, без включения понижающей передачи, Rexton легко справляется с травой и глиной.
Модель отличается достойной сборкой, хорошими ходовыми качествами и высоким потенциалом надёжности. Гарантия на автомобиль — пять лет или 100 тысяч километров пробега. Базовая стоимость стартует от 5,8 миллиона рублей, но с учётом действующих скидок цена может быть снижена примерно на миллион.
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