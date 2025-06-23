KGM Rexton выходит в России и обещает проходимость с выгодной ценой

На российском рынке стартовали продажи внедорожника KGM Rexton, ранее известного под брендом SsangYong. После смены названия автомобиль практически не изменился, хотя небольшие обновления всё же присутствуют.

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Салон автомобиля оформлен просто и функционально. Центральный экран диагональю 12,3 дюйма не предлагает расширенных мультимедийных возможностей: графика минималистичная, отклик на касания средний. При этом основное управление удобно вынесено на физические кнопки.

Второй ряд сидений отличается просторной компоновкой — места достаточно как для головы, так и для ног. Три пассажира могут разместиться без тесноты, если не обладают крупным телосложением. Для двоих предусмотрен широкий подлокотник с подстаканниками, вентиляцией и разъемами для зарядки. Спинка заднего дивана регулируется по углу наклона, что повышает комфорт.

Автомобиль оснащён 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л.с. и крутящим моментом 350 Н·м. В паре с ним работает 6-ступенчатый автомат производства Aisin. В стандартном режиме крутящий момент передается на задние колеса, полный привод подключается при необходимости (Part-Time 4WD). Внедорожный арсенал дополняет раздаточная коробка с понижающей передачей.

Передняя подвеска — независимая, задняя — неразрезной мост на пружинах. Такая конструкция идеально подходит для бездорожья, но на асфальте автомобиль требует внимательного управления, особенно на высокой скорости и в поворотах. При этом на прямых участках трассы внедорожник ведёт себя стабильно и уверенно.

Настоящий потенциал Rexton раскрывается вне асфальта. Рамная конструкция, высокий клиренс, подключаемый полный привод с понижайкой и электронные помощники, имитирующие блокировку дифференциалов, позволяют автомобилю справляться с серьёзными внедорожными испытаниями. Он уверенно преодолевает подъемы, спуски, грязь и сложные участки с камнями. Даже на пересеченной местности, без включения понижающей передачи, Rexton легко справляется с травой и глиной.

Модель отличается достойной сборкой, хорошими ходовыми качествами и высоким потенциалом надёжности. Гарантия на автомобиль — пять лет или 100 тысяч километров пробега. Базовая стоимость стартует от 5,8 миллиона рублей, но с учётом действующих скидок цена может быть снижена примерно на миллион.

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