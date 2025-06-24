Лидер отечественного нефтехима "СИБУР" развивает технологии для автопрома

Российский авторынок начал 2025 год с ощутимых потерь: продажи легковых автомобилей сократились на 26%, склады дилеров остаются перегруженными, доступность кредитов снижается на фоне высокой ключевой ставки. И эксперты не прогнозируют скорого восстановления рынка. Однако в производственном контуре отрасли - от поставщиков сырья до производителей автокомпонентов - наступившая пауза воспринимается как окно для технологических изменений, в том числе для запуска проектов по локализации, разработки новых материалов и решений, способных снизить зависимость отрасли от импортных поставок.

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Оценивая первые 3,5 месяца 2025 года, директор дивизиона "Транспорт" компании "СИБУР" Анатолий Светликов признает, что ситуация выдается тяжелой с точки зрения спроса по всей цепочке - от автомобилей до шин. Вместе с тем, по его словам, этот период стал возможностью для перенастройки процессов и апробации новых рецептур полимеров для производства автокомпонентов на разгруженных мощностях отечественных предприятий. Так, в 2024 году лидер производства полимеров нашел партнеров, которые предоставили свои освободившиеся мощности для опытного производства шин, которые не содержат натурального каучука.

- Проект субституции натурального каучука, который не растет на территории России и импортируется из стран Юго-Восточной Азии, мы реализуем с 2024 года под эгидой Мипромторга РФ, - отмечает Анатолий Светликов. - По результатам регламентных, стендовых, ресурсных испытаний, мы обнаружили, что полученная нами шина, которая базируется на синтетике, практически не уступает оригинальной рецептуре. Сейчас мы активно развиваем партнерство с российскими шинными компаниями, заинтересованными в проекте субституции натурального каучука. Следующий этап работы нашего R&D-подразделения в этом направлении - это сегмент премиальных шин.

По словам эксперта, компания далеко продвинулась в замещении импортного синтетического каучука. Одним из ключевых вызовов стало то, что вместе с уходом иностранных брендов с российского рынка производители лишились доступа к их технологическим рецептурам. Тем не менее, благодаря оперативной работе научно-технических команд, отечественным разработчикам материалов удалось предложить рынку эффективные альтернативы. В результате удалось достичь уровня локализации синтетического каучука в 99%.

В ходе совместной работы СИБУР и Татнефть, владеющая заводом по выпуску шин, добились создания новой марки бутадиен-стирольного каучука ДССК-615, которая улучшает сцепление колес с дорогой и сопротивление качению, а также позволяет снизить производственные затраты. Это открывает возможности для дальнейшего масштабирования технологии и внедрения нового каучука в промышленное производство шин.

На финальной стадии находится проект по субституции металлических топливных баков полимерными для автобусов НЕФАЗ (дочернее предприятие КамАЗа), В перспективе эта марка полиэтилена высокой плотности может использоваться для выпуска топливных баков для линейки КамАЗ, - рассказал "РГ" директор дивизиона "Транспорт" СИБУР.

Параллельно ведется работа над созданием суперконструкционных пластиков - материалов, которые по прочности не уступают металлу, но при этом легче и не подвержены коррозии. По оценке экспертов, замещение металлических элементов автомобиля синтетическими снизит расходы автовладельцев за счет более легкого веса и меньшего расхода топлива, говорят в компании. Примеры такой замены все чаще можно встретить и на элементах кузова.

В рамках сотрудничества с КамАЗом СИБУР разработал специальные марки полимеров для выпуска пластиковых компонентов кабины новой модели седельного тягача завода - К6. Они помогут заменить металлические элементы стенки кабины и заднего помоста, основания сидений, что позволит значительно снизить массу автомобилей при сохранении уровня безопасности. Обсуждается возможность создания кабины полностью из полимерных композитов.

В числе других проектов Светликов отметил работу над самозатухающими гофротрубками, активные испытания полидициклопентадиена, используемого для деталей грузовиков и сельскохозяйственной техники. Реализуется проект локализации манжет, которые применяются в коробках передач, трансмиссиях, редукторах, осях, двигателях и других высоконагруженных узлах. По данным компании, в рамках кооперации с ключевыми автопроизводителями реализуется свыше 20 инициатив по импортозамещению. Их результатом должна стать более устойчивая и локализованная структура поставок, ориентированная на долгосрочные потребности российского автопрома.