Эксперт перечислила причины ухудшения работы кондиционера в автомобиле

Юлия Трушкова перечислила причины ухудшения работы кондиционера в автомобиле

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Кондиционер в автомобиле может перестать выполнять свою функцию охлаждения по нескольким причинам, многие из которых довольно просты для устранения.

Об этом рассказала Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф». Она отметила, что отсутствие охлаждения не всегда связано с поломкой компрессора. Водителям стоит, в первую очередь, проверить предохранитель кондиционера, который мог перегореть.

Кроме того, накопление плесени и грязи на испарителе может быть причиной неприятного запаха и нехватки холодного воздуха, в таком случае поможет антибактериальная пена, которую можно использовать через вентиляционные патрубки.

Трушкова также рекомендует следить за уровнем фреона в системе. Если хладагента недостаточно, компрессор может не включаться из-за защитного механизма. Проверить уровень самостоятельно непросто, но при наличии шипения в районе шлангов или масла у соединений можно заподозрить утечку.

Эксперт добавила, что, если не слышен щелчок компрессора при включении, это может говорить о низком давлении в системе. В противном случае компрессор может работать, но не обеспечивать циркуляцию. В дополнение к этому Трушкова советует менять загрязненный или старый салонный фильтр хотя бы раз в сезон, особенно в летний период.