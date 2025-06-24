Параллельный импорт продлят на 2026 год
В министерстве промышленности и торговли России намерены подготовить предложение о продлении механизма «серого» импорта товаров. По словам замминистра Романа Чекушова, на данный момент этот вариант прорабатывается, но окончательное решение ещё не принято.
«Пока таких решений не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлён на 2026 год. Соответствующие предложение мы подготовим», — отметил чиновник.
Напомним, сам механизм был введён в 2022 году на фоне ухода из России ряда иностранных компаний. Схема позволяет ввозить на территорию нашей страны товары без разрешения производителя.
Тем временем эксперты назвали минусы разнообразия китайских автомарок в России. После ухода из России европейских, американских, японских и корейских автомобильных брендов у китайских производителей появилась действительно уникальная возможность выйти на один из крупнейших мировых рынков.