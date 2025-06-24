Параллельный импорт продлят на 2026 год

В министерстве промышленности и торговли России намерены подготовить предложение о продлении механизма «серого» импорта товаров. По словам замминистра Романа Чекушова, на данный момент этот вариант прорабатывается, но окончательное решение ещё не принято.

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«Пока таких решений не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлён на 2026 год. Соответствующие предложение мы подготовим», — отметил чиновник.

Напомним, сам механизм был введён в 2022 году на фоне ухода из России ряда иностранных компаний. Схема позволяет ввозить на территорию нашей страны товары без разрешения производителя.

Тем временем эксперты назвали минусы разнообразия китайских автомарок в России. После ухода из России европейских, американских, японских и корейских автомобильных брендов у китайских производителей появилась действительно уникальная возможность выйти на один из крупнейших мировых рынков.