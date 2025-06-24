Китайские автогиганты угрожают уничтожить индустрию Бразилии

На фоне глобального наступления китайских электромобилей и гибридов, Бразилия начинает ощущать на себе всё возрастающее давление. Особенно активна в этом наступлении компания BYD, которая уже владеет собственным флотом огромных судов для перевозки автомобилей. Доступные по цене и технически продвинутые, китайские машины стремительно завоёвывают рынок, вызывая тревогу у представителей бразильской автопромышленности.

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Несмотря на то что приток новых моделей находит поддержку у многих рядовых покупателей, среди отраслевых экспертов растёт обеспокоенность: массовый импорт китайских электромобилей способен серьёзно подорвать устоявшуюся экосистему местного автопроизводства. По данным Reuters, речь идёт о потенциальной угрозе для заводов, рабочих мест и цепочек поставок, созданных на протяжении десятилетий компаниями вроде Volkswagen, General Motors и Stellantis.

Двери открыты слишком широко

Бразилия — шестой по величине авторынок в мире, и неудивительно, что китайские бренды хотят откусить от него как можно больший кусок. Однако, в отличие от упомянутых западных производителей, построивших здесь десятки заводов и обеспечивших тысячи рабочих мест, игроки вроде BYD, GWM и Volvo предпочитают завозить автомобили из-за границы, не вкладываясь в локализацию.

Долгое время этому способствовала и сама политика государства: примерно десять лет назад Бразилия отказалась от пошлин на импорт электромобилей, чтобы стимулировать спрос на «зелёные» технологии. Лишь в прошлом году был возвращён скромный 10-процентный тариф. Для сравнения: в Европе и США китайские бренды уже сталкиваются с куда более жёсткими индивидуальными пошлинами.

Спешка перед закрытием окна

Пока действуют благоприятные условия, китайские компании, похоже, пытаются в максимально короткий срок насытить рынок. До июля 2025 года в Бразилию можно беспошлинно ввозить подзаряжаемые гибриды на сумму до 169 миллионов долларов и электромобили до 226 миллионов. С января 2026-го пошлины вырастут до 35%, но сейчас в стране всё чаще звучат призывы ускорить этот процесс и ввести максимальную ставку уже в 2025 году.

BYD уже успела импортировать около 22 тысяч автомобилей за первые пять месяцев 2025 года, а к концу следующего года в страну может быть завезено до 200 тысяч китайских машин — примерно 8% от всех продаж новых автомобилей в Бразилии.

Локализация в теории

Формально, BYD планирует наладить производство в штате Баия. Однако после скандала с ужасными условиями проживания иностранных работников, обнаруженного в конце 2024 года, открытие завода перенесли на декабрь 2026-го. Аналогично GWM отложила старт местного производства минимум на год.