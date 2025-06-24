Единственный в своем роде BMW Zagato Coupe появился в музее BMW

Возможно, это самая изысканная интерпретация модели Z4 — уникальное купе Zagato теперь можно увидеть в музее BMW в Мюнхене. Автомобиль стал частью экспозиции «Belle Machine», посвящённой транспортным средствам с итальянскими корнями. Эта эффектная двухдверная спортивная модель впервые предстала перед публикой 13 лет назад, на мероприятии Concorso d’Eleganza Villa d’Este в 2012 году.

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Как это часто бывает с концептами, дебютировавшими на живописном берегу озера Комо, серийной версии так и не появилось. Тем не менее, в BMW изначально не исключали выпуск ограниченной партии — в первую очередь для рынков США и ОАЭ. Планировалось выпустить 2000 экземпляров по цене около $150000, однако этот проект оказался слишком сложным для реализации.

Проблема заключалась, в частности, в необходимости масштабной модернизации производственной линии в Регенсбурге, где в то время собирался серийный Z4 (кузов E89). В отличие от стандартной модели, купе Zagato имело полностью переработанный кузов ручной сборки из алюминия, а также отличалось фирменной «двойной пузырчатой» крышей от итальянской студии дизайна. Это был не просто красивый шоу-кар — BMW с самого начала проектировала автомобиль для дорог общего пользования. Машина даже прошла испытания на высоких скоростях, что делало её скорее полноценным прототипом, чем статичным экспонатом.

Однако существовали и другие причины, по которым проект не получил зелёный свет. В компании опасались, что заявленная цена может отпугнуть потенциальных покупателей. Ходили слухи, что руководство BMW не было уверено в достаточной узнаваемости имени Zagato, чтобы оправдать столь существенную наценку по сравнению с серийным Z4 второго поколения. В том же 2012 году BMW и Zagato представили ещё одну совместную разработку — родстер, дебютировавший на Pebble Beach Concours d’Elegance, который также не дошёл до конвейера.

Совсем недавно Zagato вновь обратилась к BMW — на этот раз, переосмыслив M4 Cabriolet. Результатом стала модель Bovensiepen Zagato — купе, разработанное по заказу новой компании, основанной Андреасом и Флорианом Бовензипенами. В отличие от концептов на базе Z4 и даже собственного BMW Concept Touring Coupe 2023 года, эта версия будет выпускаться серийно.

Хотя проекты на базе Z4 так и не добрались до автосалонов, появление концептов Skytop и Speedtop на платформе M8 внушает надежду на то, что BMW продолжит экспериментировать с эксклюзивными малотиражными моделями в ближайшие годы.