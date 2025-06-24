Mercedes 1961 года выставили на продажу за 16,5 миллионов рублей

Раритетный Mercedes 1961 года выставлен на торги за 16,5 миллионов рублей. Этот автомобиль, прошедший полную реставрацию, обладает трехлитровым мотором мощностью 180 лошадиных сил, имеет небольшой пробег в 20 603 километра и, согласно документам, всего двух владельцев.

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Престижный седан выпускался на протяжении шести лет, с 1957 по 1962 год. Версия 1961 года считается одной из наиболее усовершенствованных в этой люксовой серии.

Автомобиль оснащен трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 180 лошадиных сил, что являлось внушительным показателем для середины XX века, особенно для машины представительского класса. Пробег, указанный в объявлении, составляет 20 603 километра, а в паспорте транспортного средства значатся два владельца.

Согласно объявлению продавца, Mercedes-Benz Type 300 (с номерами шасси W186, W188 и W189) был флагманской моделью Mercedes-Benz в 1950-1960-х годах. Подобно современному S-классу, эта трехсотая модель отличалась элегантностью и высокой стоимостью.

Всего было выпущено 3077 экземпляров, из которых около 200 сохранились или были отреставрированы. В России их насчитывается всего несколько штук. Продаваемый автомобиль прошел полную реставрацию, в ходе которой все узлы, агрегаты и кузов были приведены в состояние новых. Автомобиль полностью готов к ежедневной эксплуатации.

Одной из отличительных черт была возможность индивидуальной комплектации, позволяющая покупателю выбирать практически все, от отделки салона до набора опций, включая телефон, бар, разделительные стекла и даже письменные столики. В отделке салона использовались натуральное дерево, высококачественная кожа и плюш, а кузова собирались вручную.