Названы самые дешевые новые китайские седаны в стране

О том, что новые машины сейчас стоят неподъёмных денег, говорят все и всюду. Однако несколько китайских седанов можно приобрести всего за 1,3-1,8 миллиона рублей. Самым дешёвым автомобилем в этом рейтинге на данный момент является Kaiyi E5.

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С учётом акций, указанных на сайте марки, его минимальная стоимость составляет 1 225 000 рублей, сообщают «Автоновости дня». Модель оснащена полуторалитровым 147-сильным турбомотором, агрегатированным с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Автомобиль имеет спортивные сиденья с боковой поддержкой, 16-дюймовые легкосплавные диски, систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, круиз-контроль, кондиционер, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира и многое другое.

Чуть дороже обойдётся Baic U5 Plus 2024 года в базовой комплектации — 1 394 500 рублей. Стоит отметить, что обе эти модели собирают на калининградском заводе «Автотор». Автомобиль оснащён полуторалитровым бензиновым «атмосферником» мощностью 105 лошадиных сил, агрегатированным с пятиступенчатой МКП или бесступенчатым вариатором. Седан имеет систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, мульти-руль, подогрев передних сидений, камера заднего вида с задними парктрониками, кондиционер и ряд других полезных опций.

Changan Alsvin Являетсяч одним из самых популярных седанов в России. Он стоит минимум 1,5 миллиона рублей, но при условии дополнительной выгоды в размере 250 тысяч рублей, действующей при полной оплате автомобиля при покупке (без использования предложений по программе Changan Finance). Автомобиль имеет полуторалитровый бензиновый «атмосферник» мощностью 98 «лошадей» и роботизированную коробку передач. Среди опций — боковые зеркала с функцией обогрева, камера заднего вида, круиз-контроль, кондиционер и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном.

Базовая комплектация Livan S6 Pro с учётом прямой выгоды в размере 170 тысяч рублей встанет покупателю в 1 704 000 рублей. Среднеразмерный седан C-класса признана экспертами авторынка одной из лучших альтернатив отечественной Lada Vesta. Китайский автомобиль оснащается полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 147 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Среди базовых опций — зеркала с обогревом и электрорегулировкой, обогрев передних сидений, люк с электроприводом, фронтальные и боковые передние подушки безопасности, камера заднего вида и многое другое.

Самым дорогим автомобилем в этой «пятёрке» стала Jetta VA3, созданная на узлах и агрегатах немецкого Volkswagen. Машину нередко называют аналогом седана Volkswagen Polo. Стоимость его китайского «коллеги» в настоящее время составляет 1 928 000 рублей. Jetta на внутреннем китайском рынке регулярно входит в рейтинги самых надёжных марок. Модель оснащена полуторалитровым 110-сильный атмосферным двигателем, агрегатированным с пятиступенчатой механической коробкой передач или классическим шестиступенчатым «автоматом» производства Aisin. Среди опций — 14-дюймовые стальные колёсные диски, две фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые зеркала с обогревом, датчики давления в шинах и прочее.