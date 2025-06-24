Китайские автолюбители выбрали самые качественные кроссоверы

Китайская Сеть качества автомобилей составила традиционный список, в котором оказались 175 бензиновых кроссоверов, владельцы которых меньше всего жаловались на дефекты. Отмечается, что наименьшее количество неисправностей зафиксировано у моделей, чьё производство ведётся на совместных предприятиях.

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Самым надёжным в этот раз назван семейный кроссовер Audi Q6 (производитель — SAIC-Volkswagen), получивший минимальное число «штрафных» баллов — 140. Следом идут две модели Honda — кроссоверы UR-V и XR-V (Honda-Dongfeng), набравшие 142 и 143 баллов соответственно. Стоит отметить, что модель XR-V неофициально импортируется в Россию, и здесь её средняя стоимость — чуть больше 2 миллионов рублей.

Ещё одна модель Audi стала четвёртой. Речь про удлиненный компактный кроссовер Q2L (FAW-Volkswagen), который набрал всего 145 баллов за негативные отзывы. Замыкает «пятёрку» лучших снова Honda с моделью Avancier (Honda-GAC), у которого за «жалобы» набралось 146 очков, сообщают «Автоновости дня».

Эксперты отмечают, что первые пять мест достались исключительно автомобилям брендов Honda и Audi. Но высоким качеством производства могут похвастаться далеко не все модели, которые производят на совместных предприятиях Китая.

Так, Range Rover Evoque (Chery-Jaguar Land Rover) занимает предпоследнее место, получив 263 балла за критику дефектов автомобиля его владельцами. В антирейтинг также попали Venucia Star (259 баллов) и Dongfeng Aeolus AX7 (267 баллов).

Среди популярных в России китайских машин самым надёжным и качественным назван семиместный кроссовер GAC GS8, который оказался на шестом месте рейтинга, набрав 147 баллов. На восьмом месте расположился Jetta VS7 (150 баллов). Следом идёт рамный внедорожник Tank 500 (151 балл), а на 11-м месте — компактный кроссовер GAC GS3 с результатом 153 балла.

Значительно ниже расположились Haval Dargo (17 место, 161 балл), Tank 400 (19 место, 163 балла), Exeed TXL (23 место, 169 баллов), Changan CS35 Plus (25 место, 171 балл), Tank 300 (27 место, 173 балла), Changan Uni-K (34 место, 180 баллов). Модели Kaiyi X7 Kunlun и Geely Monjaro, которые в том числе локализованы в Калининграде, занимают только 35 и 36 места соответственно с равным количеством полученных баллов — по 181.