Xpeng G01 выходит на финишную прямую

В китайском сегменте премиальных кроссоверов, похоже, намечается крупное пополнение. В Сети появились первые шпионские фотографии нового большого SUV от Xpeng — модели G01, которую уже прозвали «китайским Куллинаном». Автомобиль готовится к официальному дебюту в четвёртом квартале 2025 года и обещает не только внушительный размер и представительский стиль, но и передовые технологии.

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Главное, что отличает Xpeng G01 от множества конкурентов — это новейшая гибридная система с увеличенным запасом хода, которую производитель называет «супер-режимом». Речь идёт о продвинутом гибриде с возможностью зарядки от сети: по заявленным характеристикам, автомобиль способен проезжать до 430 километров на электротяге и до 1400 километров в смешанном цикле. Он построен на 800-вольтовой архитектуре, поддерживает сверхбыструю зарядку 5C, что позволяет добавлять более 1 км пробега каждую секунду «на розетке» — показатели, более характерные для спортивных электрокаров, чем для крупного SUV.

Внушительные размеры, роскошь и внимание к деталям

Xpeng G01 — это полноразмерный трёхрядный SUV с компоновкой 2+2+2. По габаритам он будет сопоставим с Xpeng G9, но, по предварительным данным, длиннее — до 5,1 метра, что делает его прямым конкурентом флагманов премиального сегмента стоимостью выше 200 тысяч юаней (в рублях цена выглядит издевательски для российских автомобилистов — 2.2 млн рублей).

Кузов новинки строгий и геометричный, явно ориентирован на простор внутри. Шпионские снимки демонстрируют большую площадь остекления, особенно в районе третьего ряда, и резко наклонённое заднее стекло — всё это делает G01 визуально схожим с футуристичным Xpeng X9. А вот массивная задняя часть с широким стеклом и возможными сквозными фонарями действительно напоминает Rolls-Royce Cullinan — и это сравнение не выглядит преувеличением.

Внешний вид автомобиля — строго выдержанный, но в то же время уверенно «породистый». Всё говорит о том, что Xpeng намерен играть на поле, где прежде господствовали европейские бренды. При этом ставка сделана не только на престиж, но и на технологии.