Южная Корея сократила экспорт авто в Россию

В мае 2023 года Южная Корея уменьшила поставки автомобилей в Россию на 5% по сравнению с предыдущим месяцем после четырех месяцев роста. Тем не менее в годовом выражении экспорт автомобилей увеличился вдвое, сообщает РИА "Новости".

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В мае Россия приобрела легковых автомобилей из Южной Кореи на сумму $85,9 млн. Это первое снижение объемов поставок после стабильного роста с января по апрель. Снижение в месячном выражении составило 4,5%, но в годовом — поставки увеличились в 2,1 раза.

За первые пять месяцев 2025 года Россия импортировала южнокорейских автомобилей на общую сумму $332,3 млн, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество автомобилей в мае было продано в Москву: легковые машины с бензиновыми двигателями объемом от 1,5 до 3 литров составили $63,1 млн. Также были поставлены автомобили с дизельными двигателями на сумму $17,2 млн и бензиновыми двигателями объемом до 1,5 литра на $4,5 млн.

В то же время Россия значительно увеличила импорт южнокорейских шин: в мае он вырос в полтора раза и составил $13,2 млн, что является максимальным показателем с января. Однако в годовом выражении поставки шин сократились на 10%. Всего за январь — май Россия закупила шин на $56,3 млн, что на 6% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Основные закупки пришлись на шины для легковых автомобилей.

Напомним, что компания Kia закрепила за собой права на использование шести новых товарных знаков в России, о чем свидетельствуют опубликованные в открытой базе ФИПС одобренные патентные заявки. Права на названия моделей защищены до 2034 года.