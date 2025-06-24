Водители рассказали, где заправляются чаще всего

Московские водители предпочитают заправляться на АЗС «Лукойла» и «Газпромнефти»

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Как показывают опросы, свыше 60% водителей хотя бы раз сталкивались с неприятными последствиями заправки на непроверенных станциях – от внезапно возросшего расхода горючего до серьезных поломок двигателя. В то же время крупные сети, гарантирующие качество, нередко отпугивают своими ценами. Где же сегодня предпочитают заправляться москвичи?

На этот вопрос попытались ответить в MSK1.RU в рамках рубрики «Народный рейтинг». В голосовании приняли участие 2152 человека, в том числе подписчики Telegram-канала и сайта издания.

Победителем народного голосования стал «Лукойл» – ему отдали предпочтение 477 москвичей. Компания, контролирующая более 2% мировой добычи нефти, завоевала доверие жестким контролем качества топлива. Хотя и здесь не обошлось без критики: некоторые водители отмечают, что «Лукойл» – «самый дорогой».

Однако сторонники парируют известной поговоркой: «Скупой платит дважды», намекая, что экономия на топливе может обернуться куда большими тратами на ремонт.

Второе место заняла «Газпромнефть» с 432 голосами. Эта компания, входящая в тройку лидеров России по добыче и переработке нефти, также славится стабильным качеством топлива. Читатели отмечают отсутствие таких проблем, как детонация двигателя.

Замыкает тройку лидеров «Роснефть», получившая поддержку 387 участников опроса.

Заправки этой компании тоже популярны, хотя часть водителей все же жалуется на отдельные случаи детонации, трудный запуск в холод и возможные примеси.

В целом голосование показало: большинство москвичей доверяет именно крупным сетевым АЗС с репутацией и строгим контролем качества, даже несмотря на более высокие цены.