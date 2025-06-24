Продажи люксовых авто с пробегом выросли в мае на 29%

В мае 2025 года россияне купили 234 подержанных автомобиля сегмента Luxury, что на 29% больше, чем год назад. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Около трети (32,5%) всех люксовых автомобилей с пробегом, купленных в мае, пришлось на марку Bentley (76 ед.). Тройку моделей-лидеров среди б/у «люксов» по итогам мая возглавил Bentley Continental GT (35 ед.). За ним в этом рейтинге идут Lamborghini Urus (30 ед.) и Bentley Bentayga(18 ед.).

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15–17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее сообщалось, что дистрибутор Li Auto разрешил легализовать в России «серые» автомобили.