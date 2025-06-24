В России начали прием заказов на Xiaomi YU7

Премьера новейшего электрического паркетника состоится буквально на днях, а на российском рынке уже начали принимать предварительные заказы на модель. Как стало известно Quto.ru, продажами популярных электромобилей будет заниматься компания E.N.Cars.

© Quto.ru

Электрокар построен на 800-вольтовой архитектуре. По предварительным данным, моторная гамма будет включать в себя силовые установки с отдачей 496 сил и 690 Нм крутящего момента, а также 690 л. с и 866 Нм. Базовая версия Pro будет разгоняться до «сотни» за 4,27 секунды, топовая Max — за 3,32 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 240 и 253 км/ч соответственно.

Питаться агрегаты будут от аккумуляторов ёмкостью 96,3 и 101,7 кВтч. Первый будет устанавливаться на более доступную модификацию и обеспечивать запас хода до 770 км, второй — на самую дорогую, которая сможет проехать на одном заряде до 760 км.

© Xiaomi

© Xiaomi

© Xiaomi

© Xiaomi

© Xiaomi

Стандартное оснащение будет включать в себя огромный дисплей диагональю 1 метр, подогрев всех сидений и руля, а также широкий арсенал самых современных водительских ассистентов.

Исполнение Max также обзаведётся сверхномфортными передними креслами Zero Gravity с массажем, водительским креслом с памятью настроек, автодоводчиками дверей.

Мировая премьера Xiaomi YU7 состоится 26 июня 2025 года. Тогда же, как ожидается, будут объявлены цены и объявлен старт продаж. Предполагается, что в нашей стране цены на электро-кросс составят порядка 5-6 млн рублей.