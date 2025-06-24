17 лет прошло, а она как новая: в РФ продают Toyota Corolla в идеале

В ходе мониторинга классифайдов "Российская газета" обнаружила в продаже любимицу российских автолюбителей - седан Toyota Corolla. На фоне других предложений его выделяет дата выпуска - 2008 год, состояние "капсулы времени" и малый пробег - 13,5 тысячи км.

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Владелец заявляет, что у его "Короллы" состояние нового автомобиля. Седан чёрного цвета был приобретён у официального дилера, после чего крайне редко эксплуатировался, а в моменты простоя хранился в сухом гараже.

Также продавец подчеркнул, что Toyota Corolla выпущена в Японии.

Авто укомплектован 124-сильным атмосферником 1,6 литра и механической коробкой передач. Список оснащения минимальный: есть кондиционер, подогрев сидения, штатная магнитола, но при этом задние стёкла на "вёслах", а колёса - на штампах.

Цена - 1 750 000 рублей. Почти на полмиллиона дороже продаётся Corolla турецкой сборки 2014 года выпуска с пробегом 5,6 тысяч км.