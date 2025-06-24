Интерес россиян к Lada Azimut резко вырос в июне

После официальной премьеры нового отечественного кроссовера россияне начали активно интересоваться новинкой. Как сообщают эксперты Quto.ru со ссылкой на анализ посещаемости каталога, буквально за неделю она выросла вдвое.

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Напомним, дебютировал автомобиль 18 июня во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Уже известно, что серийное производство модели начнётся в 2026 году на заводе в Тольятти.

На старте продаж моторная гамма паркетника будет включать в себя 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 120 сил и 132-сильный двигатель объёмом 1,8 литра. Сочетаться с ними будут 6-ступенчатая «механика» или вариатор. В будущем ожидается появление версии с турбомотором на 150 сил и автоматической коробкой передач.

Оснащение Lada Azimut будет включать в себя новейшую медиасистему с онлайн-сервисами от «Сбера», двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, панорамную крышу, подогрев передних стёкол, электропривод крышки багажника и адаптивный круиз-контроль.