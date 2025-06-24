Интерес россиян к Lada Azimut резко вырос в июне
После официальной премьеры нового отечественного кроссовера россияне начали активно интересоваться новинкой. Как сообщают эксперты Quto.ru со ссылкой на анализ посещаемости каталога, буквально за неделю она выросла вдвое.
Напомним, дебютировал автомобиль 18 июня во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Уже известно, что серийное производство модели начнётся в 2026 году на заводе в Тольятти.
На старте продаж моторная гамма паркетника будет включать в себя 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 120 сил и 132-сильный двигатель объёмом 1,8 литра. Сочетаться с ними будут 6-ступенчатая «механика» или вариатор. В будущем ожидается появление версии с турбомотором на 150 сил и автоматической коробкой передач.
Оснащение Lada Azimut будет включать в себя новейшую медиасистему с онлайн-сервисами от «Сбера», двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, панорамную крышу, подогрев передних стёкол, электропривод крышки багажника и адаптивный круиз-контроль.