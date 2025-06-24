Как летние поездки сделать комфортными для водителя

Чтобы летние поездки в отпуск, на дачу или путешествия на уикенд не превратились в кошмар, необходимо заранее озадачиться подготовкой машины. На что нужно обратить внимание прежде всего, читателям Quto.ru рассказал директор департамента маркетинга Febest Павел Пикин.

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Высокому риску в жару подвержены двигатель и система охлаждения — опасность перегрева растёт вместе с температурой воздуха. Среди самых уязвимых — машины с запылённым радиатором, старым антифризом или изношенным термостатом. Автовладельцам летом нужно контролировать уровень и состояние охлаждающей жидкости. Современные составы (G12++, G13) могут служить до 5–7 лет или 100 тысяч километров. Радиатор необходимо своевременно очищать от загрязнений — они снижают эффективность теплообмена. Шланги системы охлаждения не должны иметь трещин, подтёков и повреждений. В багажнике не помешает возить готовую смесь антифриза. Обычную воду добавлять в систему охлаждения можно только в крайнем случае — чтобы добраться до сервиса.

Жара и интенсивное торможение могут привести к перегреву тормозной жидкости и снижению эффективности тормозов. Температуру кипения тормозной жидкости стоит проверять при плановом обслуживании. При значениях ниже 230°C ей необходима замена. При падении ниже ~170°C жидкость уже критически теряет свойства. Проводить диагностику тормозных колодок и дисков нужно каждые 10 тысяч километров. При спусках лучше избегать длительного нажатия на тормоз — лучше прерывистое торможение и торможение двигателем. Эксперт рекомендует для автомобилей старше 3 лет обязательную проверку тормозной системы перед каждой дальней поездкой.

Летом увеличивается нагрузка на подвеску. Износ амортизаторов, сайлентблоков и шаровых опор в нестабильных дорожных условиях происходит быстрее. Поэтому после каждой поездки по неровной дороге нужен осмотр ходовой части на наличие люфтов, скрипов и подтеков. Плановая диагностика подвески должна проходить каждые 20 тысяч километров, внеплановая — при первых посторонних звуках или ухудшении управляемости.

Контроль давления и износа шин гарантируют безопасное лето. Высокие температуры ускоряют старение покрышек, увеличивают внутреннее давление и повышают риск разрыва при высокой скорости. Измерять давление в холодных шинах стоит не реже одного раза в месяц, и точно не вручную. Остаточная глубина протектора должна быть не менее 3 миллиметров. Даже при хорошем внешнем виде эксплуатационный срок не должен превышать 5–6 лет.

Комфорт в салоне в жару зависит от регулярной профилактики кондиционера. Недостаточное охлаждение, запах пыли или снижение давления в контуре — признаки необходимости обслуживания. Диагностика включает проверку герметичности системы, чтобы фреон не уходил. Также необходимо контролировать чистоту воздуховодов, чтобы исключить размножение бактерий и плесени. Солнцезащитные шторки помогают снижать температуру в салоне.

Сам водитель в дороге тоже подвержен опасности в жаркую погоду. Повышенная температура в салоне ведет к дегидратации, снижению внимания и увеличению времени реакции, что повышает риск ДТП. Поэтому в пути каждые 2 часа нужно пить воду, каждые 3 часа или 200 километров пути делать перерыв, а солнцезащитные очки сберегут зрение. Ни при каких обстоятельствах в припаркованной машине в жару нельзя оставлять детей и домашних животных — даже при слегка приоткрытых окнах температура в салоне может превысить 60°C за 15 минут.

Летний сезон совпадает с пиком дорожных работ и нестабильными погодными условиями. Навигационные приложения помогут избежать проблем с пробками. При угрозе ливня нужно заранее проверить состояние щёток стеклоочистителей и уровень жидкости омывателя. В машине всегда должен быть комплект обязательных предметов: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, канистра с водой.

Заблаговременная диагностика ключевых систем, грамотный уход за транспортом и ответственное отношение к условиям движения помогут свести к минимуму риски и сделать летние поездки максимально комфортными и безопасными, подытожил эксперт.