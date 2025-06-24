Китай "раздувает" продажи за счет экспорта "поддельных" авто с пробегом

Китайские автопроизводители искусственно завышают продажи, отправляя за границу новые автомобили, зарегистрированные как подержанные. Reuters рассказал о подробностях этой практики, которая позволяет не только имитировать экономический рост, но и избавляться от автомобилей, на которые нет спроса внутри страны.

Так называемые "нулевые пробеги" - машины, сошедшие с конвейера и сразу получившие регистрационный номер, - оформляются как подержанные и отправляются в Россию, страны Ближнего Востока и Центральной Азии. Несмотря на то, что машины никогда не эксплуатировались, на бумаге они уже считаются проданными.

"Это результат многолетней ценовой войны, когда производители готовы фиксировать любую продажу, лишь бы выжить", - объясняет Ту Ле, аналитик из Sino Auto Insights (США).

Скандал разгорелся после того, как в мае глава Great Wall Motor раскритиковал продажи "поддельных б/у" автомобилей внутри страны. А уже 10 июня партийная газета People's Daily призвала к ужесточению контроля над схемой.

Тем не менее, как показало расследование Reuters, по крайней мере 20 региональных правительств - от Гуандуна до Сычуани - прямо указывают поддержку экспорта "нулевых пробегов" в своих документах. Среди стимулов: ускоренные возвраты налогов, специальные квоты, бесплатные склады на границе и финансирование выставок для дилеров.

Схема работы следующая. Производитель или дилер продаёт новую машину экспортеру. Авто получает китайский номер, затем немедленно оформляется как подержанное и отправляется за рубеж. Автопроизводитель фиксирует продажу, а местные власти - рост ВВП.

Около 90% от 436 тысяч экспортированных в 2024 году подержанных авто - фактически новые. По данным Ассоциации легковых авто Китая, общий экспорт за 2023 год составил 6,41 млн машин.

Выгода для трейдеров очевидна. По словам представителя Huanyu Auto (Чунцин), маржа на одной электричке могла достигать 10 тысяч юаней при закупке за 40 тысяч.

Однако критика нарастает. Глава Changan Zhu Huarong на конференции в июне заявил, что схема может "серьёзно подорвать имидж китайских брендов за рубежом". А западные аналитики предупреждают: инвесторы начинают сомневаться в реальности китайской статистики по продажам.

Пока в Пекине молчат, страны-импортеры начинают реагировать. Россия уже ограничила ввоз "нулевых пробегов" от брендов с официальными дилерами на территории страны, включая Chery, Geely и Changan. А Иордания ужесточает классификацию "подержанный автомобиль".