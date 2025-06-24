Автомобилисты осудили резкое повышение штрафов за непропуск авто с мигалками

Времена покупных мигалок закончились, в связи с чем обычные водители стали спокойнее и внимательнее относиться к автомобилям со спецсигналами, сказал в эфире НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

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Правительство РФ поддержало поправки к КоАП, ужесточающий наказание для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски на борту, пишет «Коммерсант». Авторы инициативы предлагают штрафовать за это на сумму до 7,5 тысячи рублей либо отнимать у нарушителей водительские права на срок до года. Они объясняют необходимость таких мер участившимися отказами граждан пропускать машины под государственной охраной. Хайцеэр рассказал, какие ведомства имеют право ездить с мигалками, но без раскраски.

«На сегодняшний день люди вполне адекватно воспринимают автомобили с мигалками. Эта адекватность появилась с тех пор, когда закончились времена покупных мигалок. Был период, когда машин с мигалками на дорогах было очень много. Водители самостоятельно устанавливали их, нарушая все законы. Сейчас такого уже нет, поэтому нормальные автомобилисты внимательно относятся к скорым, пожарным автомобилям с мигалками, к полиции и так далее. Устанавливать мигалки без раскраски имеют право ФСБ, ФСО, скрытое патрулирование. Еще мигалки встречаются на машинах генералитета МВД, на некоторых авто спецсвязи», - сказал собеседник НСН.

В России призвали сократить число машин с мигалками

По его словам, штрафы за непропуск таких авто повышать не стоит, а вот заняться воспитанием людей - нужно.

«Я не вижу каких-то нарушений, когда люди умышленно не пропускают машину без специального раскраса. За последние пару лет точно не замечал, поэтому не вижу причины, по которой нужно повышать штраф и стращать людей. Их лучше воспитывать, объяснять им. К слову, мне знакомо большое количество чиновников, которые лишний раз не включают мигалку без надобности. Такая практика тоже сложилась, уже нет былой вседозволенности. Однако я очень боюсь возврата злоупотребления со стороны тех, кто ездит с мигалками. До сих пор встречаются те, кто на дачу едет с мигалкой, чтобы миновать многочисленные загородные пробки», - заключил эксперт.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил НСН, что в России необходимо сократить число автомобилей с мигалками, оставить такой вариант только экстренных служб.