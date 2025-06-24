В России продают кроссовер Volkswagen T-Roc от 2,7 млн рублей

В России начались продажи кроссоверов Volkswagen T-Roc по цене от 2,7 млн рублей

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Уже три года Volkswagen представлен в России моделями, которые можно ввозить только по альтернативным схемам. Яркий пример - компактный кроссовер T-Roc, доступный на классифайдах как в наличии, так и под заказ.

Сопоставимые по размеру китайские кроссоверы стоят дороже: Geely Coolray без скидок стартует от 2 794 990 рублей, а популярный Changan Uni-S — минимум от 2 899 900 рублей.

T-Roc по цене от 2 700 000 рублей можно заказать в четырех городах: Перми, Новосибирске, Набережных Челнах и Благовещенске. Все машины имеют кожаную отделку салона, кожаный руль, сенсорную медиасистему, цифровую приборную панель, бесключевой доступ с кнопкой запуска и панорамную крышу.

В наличии сейчас лишь два экземпляра этой модели: в Казани за 3 500 000 рублей и в Санкт-Петербурге за 3 894 000 рублей. Оба в максимальной комплектации, включающей спортивные сиденья, электропривод багажника, двухзонный климат-контроль, круговые парктроники, мультимедиа с Apple CarPlay и обогрев руля.

Все эти кроссоверы оснащены 1.5-литровым бензиновым турбомотором (150 л.с.), который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG и передним приводом.

Недавно китайский GAC представил в России полноразмерный гибридный кроссовер GAC GS8 Dragon. Но продажи пока не начались.