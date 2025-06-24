Эксперт рассказала об опасностях перегретого автомобиля

Тепловой удар, ожоги и токсичные испарения: эксперт Ольга Козлова рассказала об опасностях перегретого автомобиля
По словам Козловой, нахождение в перегретом автомобиле чревато такими проблемами, как перегрев организма (тепловой удар), ожоги кожи от горячих поверхностей, а также химическое воздействие, вызванное выделением вредных веществ (формальдегидов и бензолов) из пластиковых элементов салона под воздействием высокой температуры.
В интервью порталу Южный Федеральный, эксперт посоветовала для быстрого охлаждения салона после посадки открыть все двери и окна, постепенно увеличивать мощность кондиционера, установив режим циркуляции воздуха снаружи, использовать специальные чехлы или теплоотражающие экраны на лобовое стекло и стараться парковать автомобиль в тени.
Ольга Козлова также предостерегла от оставления детей или животных одних в закрытом автомобиле на солнце и резкого включения кондиционера на полную мощность сразу после посадки.
Напомним, ранее стало известно, как правильно подготовить автомобиль к летнему сезону.
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