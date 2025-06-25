Почему заливать бак автомобиля «под завязку» опасно

Водители не во всех случаях должны заливать бак автомобиля на полный объем. Это может быть опасно. О том, когда этого делать не следует, рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.
По его словам, если машина полностью исправна, то заправляться на ней «под завязку безопасно. Однако не следует заливать топливо под самую пробку, это может привести к неправильной работе системы вентиляции бака.
Ладушкин отметил, что проблемы начинаются, когда система вентиляции бака и адсорбер неисправны.
«Топливо в баке, особенно бензин, очень хорошо испаряется. Расширяясь в жару, бензин создает давление и попадает в систему вентиляции, а на ходу в адсорбер, — подчеркнул специалист.
В том случае, когда эта система забита либо отключена, парам бензина выходить некуда, в результате давление начинает выдавливать бензин через уплотнительные соединения. В некоторых случаях бензобак может порвать, предупредил автоэксперт.
«Если вы замечаете после заправки и поездки разводы от бензина в районе горловины бака или машина после заправки хуже заводится и набирает мощность, стоит проверить вентиляцию бака, — цитирует Ладушкина RT.
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