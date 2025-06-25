Почему заливать бак автомобиля «под завязку» опасно

Водители не во всех случаях должны заливать бак автомобиля на полный объем. Это может быть опасно. О том, когда этого делать не следует, рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.

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По его словам, если машина полностью исправна, то заправляться на ней «под завязку безопасно. Однако не следует заливать топливо под самую пробку, это может привести к неправильной работе системы вентиляции бака.

Ладушкин отметил, что проблемы начинаются, когда система вентиляции бака и адсорбер неисправны.

«Топливо в баке, особенно бензин, очень хорошо испаряется. Расширяясь в жару, бензин создает давление и попадает в систему вентиляции, а на ходу в адсорбер, — подчеркнул специалист.

В том случае, когда эта система забита либо отключена, парам бензина выходить некуда, в результате давление начинает выдавливать бензин через уплотнительные соединения. В некоторых случаях бензобак может порвать, предупредил автоэксперт.

«Если вы замечаете после заправки и поездки разводы от бензина в районе горловины бака или машина после заправки хуже заводится и набирает мощность, стоит проверить вентиляцию бака, — цитирует Ладушкина RT.

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