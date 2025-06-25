Новый универсал BMW M5 продается в России за 20,5 млн рублей

Один из отечественных дилеров импортировал спортивный автомобиль BMW M5 с кузовом универсал посредством параллельного импорта. Согласно информации, размещенной московским автосалоном BlackFox Motors на онлайн-платформе объявлений, цена машины составляет 20,5 миллиона рублей.

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Предлагаемый в России M5 Touring оснащен гибридным двигателем объемом 4,4 литра, развивающим мощность в 727 лошадиных сил. Автомобиль укомплектован автоматической коробкой передач и системой полного привода.

В оснащение автомобиля входят шесть надувных подушек безопасности, модуль беспроводной зарядки для мобильных устройств, система кругового обзора с камерами, адаптивный круиз-контроль и широкий спектр активных систем безопасности, включая ассистенты удержания полосы движения, предупреждения о пересечении разметки, предотвращения столкновений, распознавания дорожных знаков и контроля состояния водителя.

BMW M5 Touring впервые был продемонстрирован в августе 2024 года. Автомобиль примечателен тем, что является лишь третьим универсалом в модельной линейке M5 после версий с кузовами E34 и E61.

Этот универсал, как и седан, является первым M5 Touring с гибридной силовой установкой. На электротяге M5 Touring может проехать до 67 километров, при этом максимальная скорость ограничена 140 км/ч.

В базовую комплектацию входят спортивный задний дифференциал, адаптивная подвеска, M-тормоза и активное рулевое управление. Передние колеса имеют диаметр 20 дюймов, задние – 21 дюйм.

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