Автоэксперт рассказал об актуальности расширения полномочий ГИБДД по отзыву прав

Закон, который предусматривает расширение полномочий ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав, очень актуален. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

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— Эта история тянется довольно давно, проект этого закона появился года два назад. Актуальность понятна, потому что медицинская справка контролирует физические кондиции водителя раз в десять лет. А с возрастом приходят болячки, которые ухудшают реакцию, падает зрение, — объяснил Попов. В качестве примера Попов привел водителей коммерческого транспорта, которые буквально осматриваются ежедневно перед их выходом на линию. — Речь идет о том, что если человек с водительским удостоверением в рамках текущих медицинских манипуляций обращается к доктору и врач замечает, что у него повышенный холестерин, высокое давление, ухудшение зрения, то доктор обязан будет подать информацию, и действие водительского удостоверения может быть приостановлено, — отметил специалист.

Попов напомнил, что, согласно законопроекту, в следующий раз использовать водительское удостоверение автолюбитель сможет после того, как докажет прохождение лечения и выздоровление, передает RT.

Кроме того, депутаты от ЛДПР разработали законопроект, смягчающий ограничение на тонировку боковых стекол автомобилей. Он предполагает разрешение тонировки передних боковых стекол при светопропускаемости не менее 60 процентов.

Лобовое стекло, отражая свет встречных фар, может создавать серьезные неудобства для водителя. Это не только мешает видеть дорогу, но и может стать причиной ДТП. Эксперты рассказали, что делать, если стекла бликуют при ночной езде.