Вандалы стали чаще портить автомобили россиян

Страховые компании фиксируют резкий рост заявлений о порче автомобилей третьими лицами. С начала 2025 года число противоправных действий третьих лиц выросло почти в полтора, пишут «Известия». Злоумышленники оставляют царапины, вмятины, трещины, разбитые стекла и воруют зеркала, а также поджигают машины, пишут «Известия».

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В основном о вандализме заявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. В топ-10 также вошли Нижегородская, Ростовская, Самарская области, Башкирия, Пермский и Краснодарский края. Большинство случаев вандализма происходят на неохраняемых стоянках у дома или работы и на парковках у торговых центров.

При подсчетах использовались данные страховых программ «Противоправные действия третьих лиц», которые входят в покрытие полных полисов каско.